Hamburg (ots) - Ein Umzug von den USA nach Deutschland rückt für Model-Legende Tatjana Patitz, 51, in greifbare Nähe - vor allem wegen ihres 13-jährigen Sohnes Jonah. "In Europa ist viel mehr Tiefgang zu spüren", sagt die gebürtige Hamburgerin im Gespräch mit GALA (Ausgabe 45/17, ab heute im Handel). "Europa empfinde ich als authentischer. Amerikaner gucken ihr Gegenüber oft nicht mal an, wenn man miteinander redet."



Tatjana Patitz gehörte zur Riege der Supermodels, war unter anderem mit Richard Gere und Johnny Depp liiert. 2003 heiratete sie einen US-Geschäftsmann. Seit der Trennung vor acht Jahren zieht sie den gemeinsamen Sohn, mit dem sie auf einer Ranch in Kalifornien lebt, alleine groß. "Ich bin für Jonah Mutter und Vater zugleich", so Patitz zu GALA. Derzeit schaut sie sich nach einem Haus oder einer Wohnung in Deutschland um.



