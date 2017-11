Baierbrunn (ots) - Sie neigten zur "Reparaturmedizin" - und meldeten sich meist erst beim Arzt an, wenn sie starke Beschwerden hätten: In puncto Gesundheitsvorsorge könnten Männer durchaus aufholen, sagt der Göttinger Urologe und Androloge Dr. Heribert Schorn im Gesundheitsmagazin "Diabetes Ratgeber". "Angebote der Krankenkassen zur Gesundheitsvorsoge nehmen Männer kaum wahr", sagt der Experte. Dazu gehören etwa der Check-up ab 35 oder Früherkennungsuntersuchungen, zum Beispiel auf Prostata- oder Darmkrebs. Frauen dagegen seien oft schon früh zur Vorsorge beim Gynäkologen, insbesondere wenn sie mit der Pille verhüten.



Dem Mediziner zufolge ist eine sachliche Aufklärung von Männern wichtig. "Was die Vorsorgeuntersuchungen angeht, machen sie sich oft ganz falsche Vorstellungen. Das Abtasten der Prostata etwa dauert wirklich nur Sekunden!"



In der Titelgeschichte des neuen "Diabetes Ratgebers" erfahren Leser, warum es vielen Menschen schwerfällt, sich um Untersuchungs- und Vorsorgetermine zu kümmern, und was hilft, damit es künftig besser klappt.



