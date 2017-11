Unterföhring (ots) - Schulparty bei "LUKE! Die Woche und ich"? In seiner preisgekrönten Comedy-Show begrüßt Luke Mockridge am Sonntag, 5. November 2017, um 22:45 Uhr in SAT.1 die beiden Schauspieler Jella Haase und Max von der Groeben aus "Fack ju Göhte". Musikalische Unterstützung bekommt der Entertainer in dieser Woche aus Finnland von Sunrise Avenue.



"LUKE! Die Woche und ich" - immer sonntags, 22:45 Uhr, in SAT.1



Tickets für die Show gibt es unter https://brainpool-tickets.de/.



