Die Geldpolitik lässt Börsianer auch am Donnerstag nicht los. Die US-Notenbank hat am Vorabend mit ihrem aktuellen Stillhalten und der Wegbereitung einer Dezember-Zinserhöhung niemanden überrascht, was sich auch an den weitgehend ausgebliebenen Marktreaktionen gezeigt hat. Doch steht die zukünftige Geldpolitik nur einen Tag später erneut im Fokus. Laut Kreisen wird US-Präsident Donald Trump am Donnerstag Jerome Powells zum neuen Notenbankpräsidenten küren. Er steht für eine eher taubenhafte Geldpolitik in den Fußstapfen von Janet Yellen. Zugleich sei er überzeugter Republikaner und neige dazu, einige Regulierungen nach der Finanzkrise auf den Prüfstand zu stellen. Der Dollar verliert leicht mit der Aussicht auf eine weiter gemächliche Vorgehensweise der Fed.

Auch die Wall Street dürfte nach ihrem Rekordlauf des Vortages leicht zurückkommen, der Aktienterminmarkt deutet auf eine knapp behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt hin. Die Vorsicht am Aktienmarkt begründen Marktteilnehmer mit der Aussicht, dass die Pläne der lang ersehnten Steuerreform endlich von den Republikanern offengelegt werden könnten. Zuletzt hatten Berichte, die Trump-Partei erwäge eine Streckung der Steuersenkungen über einen Zeitraum von fünf Jahren, für Verstimmung unter Anlegern gesorgt.

Ebenfalls für etwas lange Gesichter an der Wall Street sorgt die Berichtsperiode. Mit Tesla und Facebook hatten zwei Technologieunternehmen am Vorabend nachbörslich nicht überzeugt. Vorbörslich geben die beiden Kurse 6,1 bzw. 0,6 Prozent ab. Und am Abend folgt nach der Schlussglocke mit dem Geschäftsausweis von Apple der nächste Höhepunkt. "Die eigentliche Dynamik liefert aktuell der Technologiesektor. Es gibt keinen Zweifel, dass die wirtschaftliche Zukunft in den Händen dieser Leute liegt", betont Fondsverwalter Paul Markham von Newton Investment Management die Bedeutung dieses Bereichs.

