BioTime, Inc. (NYSE American: BTX), ein klinisches Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung degenerativer Erkrankungen spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass Adi Mohanty, Co-Chief Executive Officer und Russell Skibsted, Chief Financial Officer, an der Jefferies 2017 London Healthcare Conference teilnehmen werden, die am 15. und 16. November in London, Vereinigtes Königreich, stattfinden wird.

Die Jefferies London Healthcare Conference ist die größte Konferenz mit Schwerpunkt auf der Gesundheitspflege in Europa. Es wird erwartet, dass mehr als 350 Unternehmen aus der ganzen Welt daran teilnehmen werden. Die zweitägige Veranstaltung umfasst ein Begleitprogramm aus Unternehmenspräsentationen, thematischen Podiumsdiskussionen und Einzelgespräche/Kleingruppenmeetings.

Termine für Einzelgespräche mit Herrn Mohanty und/oder Herrn Skibsted können über den Jefferies One-on-One-Schalter oder durch Kontaktaufnahme mit David Nakasone, Director of Investor Relations bei BioTime unter der Telefonnummer 510 871 4188 oder dnakasone@biotime.com vereinbart werden.

Über BioTime, Inc.

BioTime ist ein klinisches Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung degenerativer Erkrankungen spezialisiert hat. Die aktuellen klinischen Programme des Unternehmens zielen auf drei primäre Bereiche ab: Ästhetik, Ophthalmologie und Zell-/Wirkstoffabgabe. Seine klinischen Programme basieren auf zwei Plattformtechnologien: pluripotente Zellen und Zell-/Wirkstoffabgabe. Grundlage der zentralen Plattform von BioTime für therapeutische Technologien sind pluripotente Zellen, die in der Lage sind, zu einem beliebigen Zelltyp im menschlichen Körper zu werden. Die Grundlage der Zellabgabeplattform des Unternehmens ist die HyStem-Zell- und Wirkstoffabgabematrix-Technik. BioTime hat auch bedeutende Beteiligungen an zwei börsennotierten Unternehmen, Asterias Biotherapeutics, Inc. und OncoCyte Corporation sowie an einem privaten Unternehmen, AgeX Therapeutics.

Die Stammaktien von BioTime werden an den Börsen NYSE American und TASE unter dem Börsenzeichen BTX gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.biotime.com oder setzen Sie sich mit dem Unternehmen auf Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube und Google+ in Verbindung.

Um die aktuelle BioTime-Unternehmenskommunikation zu erhalten, klicken Sie bitte auf den folgenden Link, um die E-Mail-Benachrichtigungen des Unternehmens zu abonnieren: http://news.biotime.com.

Contacts:

Investorenkontakt:

BioTime

David Nakasone, 510-871-4188

Dnakasone@biotime.com

oder

Medienkontakt:

JQA Partner, Inc.

Jules Abraham, 917-885-7378

jabraham@jqapartners.com