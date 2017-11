Frankfurt am Main - Fran Rodilosso, CFA, Head of Fixed Income ETF Portfolio Management bei VanEck liefert seine Einschätzung zur Entwicklung von in Lokalwährungen begebenen Schwellenländeranleihen:Trotz der starken Erträge, die EM-Lokalwährungsanleihen dieses Jahr erwirtschaftet hätten, bestehe nach Ansicht der Experten weiteres Aufwärtspotenzial. Seit Jahresbeginn habe der J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index, der die Entwicklung von in Lokalwährungen begebenen EM-Staatsanleihen verfolge, ein Plus von 10,74 Prozent erzielt (Stand: 31. Oktober 2017).

