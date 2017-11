Regensburg (ots) - Die Bundespolitik versucht seit über einem Jahrzehnt die mit der Versorgung der Autobahnbenutzer verbundenen Kapazitäts - und Sicherheitsprobleme, wie auch Umweltziele vergeblich alleine auf der Autobahn zu lösen.



Probleme sind eskaliert bei ausufernden Kosten



Allein der notwendige LKW-Parkplatzbau direkt auf der Autobahn kostet dort einen Milliarden-Eurobetrag mehr, als würde man die bereits vorhandenen Gewerbebetriebe neben der Autobahn einbeziehen.



Was möchte der Bürger



- Verlässliches und leistungsstarkes Netz an "Auftankstationen" für die neuen, saubereren Antriebsstoffe, insbesondere Elektro-Supercharger und Wasserstoffstationen. - Keine organisierte Kriminalität auf den Parkplätzen auf und neben der Autobahn. - Genügend günstig hergestellte und ruhig gelegene LKW-Übernachtungs-Parkplätze neben oder in einer gewissen Entfernung zur Autobahn.



Wie sieht die Realität aus



- Die Entwicklung der neuen Versorgungsnetze ist langsam. Die Autohöfe neben der Autobahn besitzen hier eine Dreifach-Effizienz hinsichtlich Durchdringung und Kosten (beide Autobahnrichtungen und die umliegende Stadtregion werden mit einer Station abgedeckt) - Sicherheitsparkplätze gibt es nur bei Autohöfen. Auf der Autobahn sind die LKW- und Wohnmobilfahrer beim Übernachten ungeschützt. - Es fehlen mittlerweile über 30.000 LKW-Übernachtungs-Parkplätze, Tendenz steigend.



Auf der Autobahn sind die notwendigen umsetzbaren Flächen gar nicht vorhanden (Ziel aus letztem Koalitionsvertrag nicht erreicht), Genehmigungsverfahren dauern Jahre und die Herstellkosten sind im Schnitt heute viermal so teuer wie neben der Autobahn (100.000EUR zu 25.000EUR je Lkw-Stellplatz).



Einziger logischer Schluss ist der Strategiewechsel



Bund und Länder müssen für spezielle Verkehre die bereits auf der Autobahn ausgeschilderten Autohöfe deutlich stärker einbeziehen und Teile der Verkehrsversorgung von der Autobahn in die Gewerbegebiete entlang der Autobahn verlagern.



OTS: VEDA - Vereinigung deutscher Autohöfe e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/101227 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_101227.rss2



Pressekontakt: VEDA - Vereinigung Deutscher Autohöfe Vereinigung Deutscher Autohöfe e.V. Sonnenberg 28 22958 Knuddewörde Präsident Alexander Ruscheinsky und Geschäftsführer Herbert Quabach gfre@24-real-estate.de, 0172/8573535 herbert.quabach@veda-ev.de, 0172/5445551 www.veda-ev.de