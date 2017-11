Liebe Leser,

Tesla hat am Mittwochabend die Ergebnisse per drittes Quartal 2017 veröffentlicht. Anleger sind zuvor schon aufs Bremspedal getreten, nachdem die Erwartungen der Analysten weniger Erfreuliches vermuteten und Daimler mit der Vorstellung seines E-Trucks dem Pionier in Sachen E-Mobilität zuvorgekommen war.

Für das dritte Quartal erwarteten Analysten einen ohnehin bereits hohen Verlust je Aktie von 2,27 US-Dollar. Doch Tesla hatte einen noch höheren Verlust von 2,92 US-Dollar ... (David Iusow-Klassen)

