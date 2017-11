von Lars Winter, Euro am Sonntag Am Donnerstag gab es aber eine Korrektur. Auch der kanadische Titel Rock Tech Lithium eilte zuletzt von einem Hoch zum nächsten. Allein in den vergangenen vier Wochen hatte sich das Papier um gut 70 Prozent verteuert. Auch dort korrigierte die Aktie jüngst jedoch etwas. Eine Chance für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...