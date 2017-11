Mainz (ots) - Dienstag, 5. Dezember 2017, 23:15 Uhr



Leschs Kosmos Die geheime Macht der Langeweile



Langeweile? Bloß nicht! Fast keine Minute vergeht ohne Ablenkung. Wir sind rund um die Uhr beschäftigt. Das lässt zwar die Zeit vergehen, aber es raubt unsere Kreativität.



Denn in der scheinbar vergeudeten Zeit steckt großes Potenzial. Albert Einstein soll die Relativitätstheorie ersonnen haben, als er in seinem Job beim Patentamt chronisch unterfordert war. Noch mehr Erstaunliches über die Langeweile bringt Harald Lesch ans Licht.



"Der schlimmste Feind wird nach kürzester Zeit die Langeweile", sagen Soldaten, die im Vietnamkrieg oder bei den Einsätzen in Afghanistan dabei waren. Langeweile kann zur Waffe werden und extrem gefährlich sein. Nicht ohne Grund hat sie in der Kriegstechnik einen festen Platz. Die Zermürbungstaktik und das Vermeiden von offenen Feldschlachten gehört seit den alten Römern zum Arsenal einiger durchaus erfolgreicher Kriegsherren.



Dennoch sollten wir die Langeweile umarmen, denn mit ihrer Hilfe können Menschen Höchstleistungen erbringen. In Experimenten gehen Forscher der Natur der Langeweile auf den Grund und entdecken Überraschendes: Wer sich langweilt, ist kreativer! Harald Lesch entlarvt die zwei Gesichter der Langeweile und findet weitere Facetten, die in unserer hektischen Zeit eine unvermutete Kraft entfalten.



Für die einen sind es langweilige Videos im Netz, auf andere wirken sie entspannend und sollen ein Kribbeln im Kopf auslösen. Es sind die absurdesten Dinge, die vorgeführt werden: Menschen flüstern in Spezialmikrofone, Fingernägel streichen sanft über Bürstennoppen, Hände kneten farbigen Schleim. Millionen Menschen entspannen sich beim Schauen und Hören von sogenannten ASMR-Videos auf Smartphones und im Internet. Die körperlich angenehme Reaktion, die sich bis in die Wirbelsäule und andere Gliedmaßen fortsetzen kann, bezeichnen ihre Anhänger als Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR). Was lösen diese Videos tatsächlich aus?



"Leschs Kosmos" widmet sich der Ruhe und Langsamkeit. Die unterschätzte Kraft, die sich hier verbirgt, kann unser Leben in vielen Situationen bereichern. Eine Sendung, die eines ganz bestimmt nicht ist: langweilig!



