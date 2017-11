Bern - Der Telekomkonzern Swisscom hat für die ersten neun Monate 2017 überraschend gute Zahlen vorgelegt. Der Umsatz entwickelte sich stabil und die Profitabilität verbesserte sich, was nicht zuletzt an der Italientochter Fastweb lag. Die Ziele für das Gesamtjahr gelten unverändert.

Es war für Telekomanbieter auch schon einfacher, positive Resultate zu erzielen. Denn immer mehr Menschen verzichten auf einen Festnetzanschluss, weil viele Mobilfunkabos unbeschränktes Telefonieren erlauben. Zudem ist das einst florierende Geschäft mit der Handynutzung im Ausland (Roaming) eingebrochen, da viele Verträge diese enthalten. Und obendrein gilt der Markt als gesättigt - es herrscht Preiskampf.

Gleichwohl weist Swisscom für die ersten neun Monate einen nur 0,5% tieferen Umsatz von 8,60 Mrd CHF aus, wobei im dritten Quartal sogar ein Plus von 1,4% erzielt wurde. Der operative Gewinn (EBITDA) nahm in den ersten drei Quartalen um 1,4% auf 3,35 Mrd CHF zu. Unter dem Strich steht ein 6,0% höherer Reingewinn von 1,27 Mrd CHF. Analysten hatten im Vorfeld mit schlechteren Resultaten gerechnet, und an der Börse legten die Papiere trotz einer guten Performance in den letzten Wochen zu (12.30 Uhr: +0,5%).

Swisscom-CEO Urs Schaeppi sprach denn auch von "soliden Resultaten" in einem Markt, der von "massiven Umwälzungen" ...

