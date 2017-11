Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstagmittag weiterhin seitwärts. Der wenig bewegte SMI pendelt dabei orientierungslos im Bereich des Vortagsschlusses zwischen positiven und negativen Ständen hin und her, die Spannweite liegt bei unter 20 Punkten. Ein erneuter Angriff auf die Marke bei 9'300 scheint zumindest für den heutigen Donnerstag eher unwahrscheinlich. Die Impulse dazu fehlten weitgehend, hiess es in Marktkreisen. Mit einer starken Performance sind die Aktien der Credit Suisse nach Zahlen die positiven Ausreisser.

Die starken Daten zum Einkaufsmanagerindex für die Industrie in der Eurozone hatten praktisch keinen Einfluss auf die Aktienkurse hierzulande. Am Nachmittag folgen dann noch Konjunkturdaten aus den USA, welche noch für eine gewisse Verschiebung sorgen könnten, und nach Börsenschluss in Europa dann der Entscheid von Donald Trump für die Nachfolge von Fed-Chefin Janet Yellen.

Der SMI gewinnt bis um 11.50 Uhr 0,07% auf 9'274,41 Punkte und der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) 0,18% auf 1'508,79 Punkte. Der breite Swiss Performance Index (SPI) dagegen büsst 0,04% auf 10'635,41 Punkte ein. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 12 höher und 18 tiefer.

CS (+4,1%) etablieren sich nach Zahlen mit noch grösserem Abstand als im frühen Geschäft als unangefochtener Spitzenreiter. Auf den ersten Blick legte die Schweizer Grossbank ein solides Quartalsergebnis vor. Beim Vorsteuergewinn ...

