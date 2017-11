München (ots) - Mit der Folge 230 erzielte "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume gestern die höchste Reichweite auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr im Ersten seit Start des Formats im Jahr 2015.



Am heutigen Donnerstag tritt das Schlager-Duo "Fantasy", Freddy Malinowski und Martin Hein, mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton gegeneinander an.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



