FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein von 60 auf 64 Euro erhöhtes Kursziel der Deutschen Bank hat Aktien von Ströer am Donnerstag wieder nahe an einen Widerstand bei 59 Euro steigen lassen. Zuletzt legte der Kurs des Werbedienstleisters um 2,58 Prozent auf 56,94 Euro zu. Im Juni, August und Oktober war die Aktie stets am Sprung über diese Hürde gescheitert. Oberhalb davon könnte das Hoch vom November 2015 bei 64,49 Euro wieder in Reichweite rücken.

Die Analystin Nizla Naizer rechnete mit einem starken dritten Quartal, gestützt vor allen von der Außenwerbung auf dem deutschen Heimatmarkt. Ströer profitiere von dem starken Fokus auf lokale Werbung für kleine und mittlere Unternehmen. Das höhere Kursziel resultiere aus der Berücksichtigung der akquirierten Unternehmen Avedo und Ranger Group. Das Votum lautete unverändert "Buy"./bek/zb

ISIN DE0007493991

AXC0198 2017-11-02/13:03