Im neuen Einkaufcenter "The Mall of Switzerland" gibt es während

den ersten vier Eröffnungstagen 10% Rabatt auf das ganze* Metro

Boutique Sortiment. Besucherinnen und Besucher haben zudem die

Möglichkeit ihr neuerstandenes New Era-Cap** gratis besticken zu

lassen und können beim Glücksraddrehen Preise im Gesamtwert von

10'000.- gewinnen!



Metro Boutique baut die Marktstellung noch weiter aus und eröffnet

den zweiten Flagshipstore in der "Mall of Switzerland", welche mit

einer Gesamtfläche von 65'000 Quadratmetern auftrumpft und sich damit

den zweiten Platz auf der Grössenskala der Schweizer

Einkaufsdestinationen sichert. In der neuen Filiale werden zukünftig

11 Mitarbeiter/innen beschäftigt.



Metro Boutique bleibt auch beim zweiten Flagshipstore seinem

ausgefallenen und individuellen Einrichtungskonzept im

60er/70er-Jahre Stil treu. Kundinnen und Kunden erwarten auf der rund

1'000 Quadratmeter Verkaufsfläche eine aussergewöhnliche Einkaufswelt

mit einzigartigem Ambiente. Die neue spektakuläre Beleuchtung, die

Piazza inmitten des Ladenlokals mit einem Boden in 3D-Optik und der

riesige Video-Screen laden zum Verweilen und Einkaufen ein. Das

Angebot richtet sich an eine junge sowie junggebliebene Kundschaft

und deckt ein breites Spektrum an verschiedenen Stilrichtungen ab.

Metro Boutique ist heute der Schweizer Modeanbieter mit dem grössten

Sortiment an internationalen Premium- und exklusiven Nischenmarken in

den Bereichen Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Schuhen sowie

Accessoires.



*an der Neueröffnung in Ebikon vom 8.-11.11.2017. Auch auf bereits

reduzierte Artikel. Ausgenommen Geschenkkarten und nicht kumulierbar

mit anderen Rabatt-Aktionen.



**nur bei einem Kauf eines New Era Caps an der Neueröffnung in

Ebikon vom 8.-11.11.2017.



