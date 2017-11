Die EZB-Bankenaufseher ändern wegen verspäteter Stresstestdaten der EU-Regulierer den Ablauf ihrer Bankenprüfung.

Die EZB-Bankenaufseher ändern wegen verspäteter Stresstestdaten der EU-Regulierer den Ablauf ihrer Bankenprüfung. Die Aufsicht habe ihre Kontrolle der Institute (SREP) entsprechend angepasst, sagte ein Sprecher der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Die EBA hatte am Montag mitgeteilt, dass sie die Ergebnisse ihres im nächsten Jahr geplanten EU-weiten Banken-Stresstests erst am 2. November 2018 veröffentlichen wird. Bislang wurde damit im Sommer gerechnet. Die EZB-Bankenwächter nutzen die Ergebnisse der EBA-Stresstests ...

