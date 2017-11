London (ots/PRNewswire) -



OnApp Enterprise Cloud-Geräte werden durch Hammers europäisches Wiederverkäufer-Netzwerk verfügbar und liefern kosteneffizientere und benutzerfreundlichere IT für kleine und mittlere Firmen und Unternehmen



Hammer (http://www.hammer-europe.com), ein führender Anbieter von Mehrwert-Server-, Speicher- und Netzwerk-Produkten, kündigte eine Partnerschaft mit OnApp (https://onapp.com/) an, um Unternehmen in ganz Europa OnApp Enterprise Cloud-Geräte zu bringen. OnApp-Software treibt mehr als 3.500 Telcos (Telekommunikationsunternehmen), MSPs und Hosting Unternehmen in der ganzen Welt und jetzt bringt eine neue Version von OnApp, OnApp Enterprise, dem Unternehmensdatenzentrum dieselbe öffentliche Cloud-Effizienz, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Im Rahmen der neuen Partnerschaft werden OnApp Enterprise Cloud-Lösungen Hammer-Wiederverkäufern in ganz Europa durch ihre Standorte in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Italien, Großbritannien und den nordischen Ländern zugänglich.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/594962/OnApp_Logo.jpg )



OnApp Enterprise hat alles, was ein Unternehmen braucht, um eine sichere, selbstzubedienende private Cloud innerhalb des Unternehmensdatenzentrums zu erstellen. OnApp Enterprise wird als Ready-to-run-Gerät mit Intel® Data-Center-Blocks-Hardware geliefert und umfasst einen kompletten Virtualisierungssoftware-Stack, leistungsstarke softwaredefinierte Speicher und ein komplettes Set von Private Cloud Automatisierungs- und Verwaltungstools. Mit einem Festpreismodel und schlüsselfertigem Einsatz in weniger als einem Tag bringt OnApp kleinen Unternehmen und den IT-Abteilungen in Unternehmen öffentliche Cloud-Flexibilität ohne die Komplexität und Kosten anderer Lösungen.



"Es besteht eine starke Nachfrage nach privaten und hybriden Cloud-Plattformen auf dem EMEA-Markt, aber Kunden wollen kein Personal einstellen und verbringen Monate damit, eine Lösung zu entwickeln", sagte Tom Cox, General Manager, Whitebox Servers bei Hammer. "Durch unsere Partnerschaft mit OnApp sind wir für die Veränderung von IT-Preisgestaltung, Leistung und Benutzerfreundlichkeit für Unternehmen in ganz Europa verantwortlich und bieten Unternehmen die kostengünstigste Methode, die Cloud-Vorteile durch ihren Hammer-Cloud-Spezialisten vor Ort in ihre Datenzentren zu bringen."



"Hammer hat umfassendes Wissen auf dem Gebiet softwaredefinierter Speicherung, Virtualisierung und Cloud-Lösungen sowie ein fantastisches Netzwerk von Spezialisten vor Ort in ganz Europa", sagte Alistair Wildman, CRO, OnApp. "Jetzt kann jedes Unternehmen unter Benutzung von OnApp Enterprise von den Vorteilen flexiblerer und agilerer IT profitieren, um seine eigenen privaten Clouds zu erstellen, mit schlüsselfertigen voll unterstützten Lösungen, die von ihrem Hammer-Partner vor Ort erhältlich sind."



Weitere Informationen zu OnApp Enterprise Private Cloud finden Sie auf https://onapp.com/intel.



Weitere Informationen zu Hammers OnApp Enterprise Angebot finden Sie auf: http://www.hammer-europe.com/en/onapp.



Pressekontakt: Steve Fenton/Nadine ter Meulen press@onapp.com +44(0)800-158-8600