London - Luke Bartholomew, Investmentstratege bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert die jüngste FED-Entscheidung, die Bedeutung des bevorstehenden Wechsels an der FED-Spitze und die Verdienste von Janet Yellen wie folgt:Der Weg der US-Notenbank FED für den nächsten Zinsschritt sei jetzt klar und deutlich. Es habe bislang eine winzige Chance dafür gegeben, dass etwas die Erwartungen des Marktes für eine Erhöhung im Dezember hätte erschüttern können. Aber die Kommunikation der FED sei deutlich gewesen und die Märkte sollten nun, vorausgesetzt es komme zu keinen unvorhergesehenen größeren Erschütterungen, einen relativ ruhigen Lauf bis in den Dezember hinein haben. Der Fokus der Investoren liege jetzt allein auf dem anstehenden Chefwechsel an der Spitze der FED und dem Erfolg der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Steuerreform.

