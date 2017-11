Frankfurt - Laut den Experten von J.P. Morgan Asset Management bleibt am Anleihenmarkt das Basisszenario "Wachstum über Trend" bestehen.Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario schätze das Team rund um Robert Michele, Chief Investment Officer und Head of the Global Fixed Income, Currency & Commodities Group bei J.P. Morgan Asset Management, weiterhin mit 65 Prozent ein. Die Wahrscheinlichkeit für ein "Wachstum unter Trend" liege bei 25 Prozent. "Das globale Wachstum hat sich in den vergangenen Monaten sogar noch verstärkt und liegt damit auf dem höchsten Niveau seit 2010", betone Michele. "Nicht nur in den großen Vier, also USA, Europa, Japan und China, fällt das Wachstum überdurchschnittlich aus. Der Umstand, dass 80 Prozent der Volkswirtschaften stärker wachsen als vor einem Jahr, ist ein überzeugendes Signal für unser Basisszenario", so der Anleihenexperte.

Den vollständigen Artikel lesen ...