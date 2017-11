Frankfurt - Raus aus Öl, rein in breit aufgestellte Rohstoff-Produkte - so beschreibt Carsten Schröder von der Commerzbank den Handel mit Exchange Traded Commodities der vergangenen Wochen, so die Deutsche Börse AG.Zu den beliebtesten Produkten gehöre ein Wert auf den hauseigenen Commodity ex-Agriculture Index (ISIN LU0419741177/ WKN ETF090), der die Entwicklung von zwölf Rohstoffen in den Bereichen Energie, Edel- und Industriemetalle widerspiegele. Ebenso liege ein Tracker des Thomson Reuters/Core Commodity CRB Index (ISIN FR0010270033/ WKN A0JC8F) ganz vorn in der Umsatzstatistik. "Bei beiden verbuchen wir zumeist Zuflüsse."

