Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Montag, 6., und Dienstag, 7. November 2017, ab 22.25 Uhr, 3sat Erstausstrahlungen



Sechs neue Dokumentarfilme. Sechs neue unkonventionelle Porträts: In seiner Dokumentarfilmreihe "Ab 18!" blickt 3sat am Montag, 6., und Dienstag, 7. November 2017, jeweils ab 22.25 Uhr, auf die Welt junger Erwachsener und erzählt Geschichten von Erfolgen und Enttäuschungen, Konflikten und Entdeckungen.



Die Reihe startet am Montag, 6. November, 22.25 Uhr, mit dem Dokumentarfilm, "Ab 18! - Joe Boots": Ein US-amerikanischer Kriegsveteran erzählt von seiner Motivation, in den Krieg zu ziehen, sowie von den Traumata, die seine Einsätze im Irak und in Afghanistan ausgelöst haben. Florian Barons Kurzfilm ist eine Ergänzung zu seinem langen Dokumentarfilm "Stress" über fünf junge Kriegsveteranen aus Pittsburgh, der 2018 in die Kinos kommt. Im Anschluss, um 22.55 Uhr, folgt "Ab 18! - Du warst mein Leben" von Rosa Hannah Ziegler, in dem sich eine Mutter nach Jahren der "Funkstille" wieder mit ihrer Tochter trifft. Jetzt kommt alles auf den Tisch: die Nächte, die Tochter Yasmin mit ihrem Bruder allein war, während ihre Mutter Eleonore sich mit Drogen betäubte. Um 23.40 Uhr folgt der Dokumentarfilm "Ab 18! - Ewas Brief" von Lin Sternal: Auch wenn Ewa oft an das kleine, urige polnische Dorf im Osten des Landes denkt, das ihre Heimat war, wird sie nicht mehr dorthin zurückkehren. Nur in einem Brief an die Freundin offenbart sie, warum: Ein strenges Abtreibungsrecht treibt viele junge Polinnen in die Illegalität und oft auch in die Isolation.



Am Dienstag, 7. November, 22.25 Uhr, blickt der Dokumentarfilm "Ab 18! - Egal gibt es nicht" auf die Kölner Polit-Aktivistin Paulina Fröhlich. Nachwuchsregisseur Florian Hoffmann, der mit diesem Film sein Regiestudium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb) abschließt, begleitete Paulina mehrere Monate lang mit der Kamera und zeichnet das Porträt einer jungen Frau, die sich von einer idealistischen Aktivistin zu einem Politprofi entwickelt. Im Anschluss, um 23.10 Uhr, schwebt Ricci im Film "Ab 18! - Ricci Superstar" von Carolin Genreith in bunten Leggings auf hohen Plateausohlen über den Rosenthaler Platz in Berlin. Tausende seiner Fans sind per Snapchat dabei. Ricci ist ein Social-Media-Star. Der Film ist ein bittersüßes und liebevoll-ironisches Porträt eines Menschen, der im Anderssein seine Berufung gefunden hat. Zum Abschluss, um 23.40 Uhr, zeigt 3sat "Ab 18! - Einmannland": Der 23-jährige Kilian nimmt nach dem Abitur eine Auszeit auf einer Düneninsel in der Helgoländer Bucht. Doch die einsamen Tage als Vogelwart sind anstrengend. Scharen von Möwen attackieren den Eindringling, das Festland schickt verschimmeltes Essen. Ein echtes Abenteuer für Kilian Helmbrecht, der Regisseur, Kameramann und Protagonist in Personalunion ist.



Die Filme aus der Reihe "Ab 18!" als Video-Streams: http://ly.zdf.de/lwlCH/



Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/18



3sat ist ein Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD.



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121