die Fresenius SE hat am Donnerstag die Quartalszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Das Unternehmen verzeichnete für das dritte Quartal eine Gewinnsteigerung, doch den Anlegern gefallen die Details nicht, sodass die Aktie im Anschluss an die Veröffentlichung der Zahlen an Wert verliert. Der Kurs der Aktie notiert sehr nahe des 100-Wochen-Durchschnitts. Sollte dieser unterschritten werden, könnte der 200-Wochen-Durchschnittt schnell angesteuert werden. Dieser verläuft derzeit ... (David Iusow-Klassen)

