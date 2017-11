FLENSBURG (dpa-AFX) - In der Dieselkrise steigen immer mehr Neuwagenkäufer auf Benziner um. Im Oktober hatten nur noch knapp 35 Prozent der neu zugelassenen Wagen einen Dieselantrieb. Rund 61 Prozent waren Benziner, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Donnerstag in Flensburg mitteilte. Im Oktober 2016 hatte der Dieselanteil bei den Neuzulassungen noch bei 44,2 Prozent gelegen. Wie der Benziner profitierten auch alternative Antriebe: Voll- und teilelektrische Autos legten verglichen mit dem Vorjahr ebenso wie gasbetriebene Fahrzeuge zweistellig zu - jedoch weiterhin bei vergleichsweise kleinen Stückzahlen.

Knapp 11 000 neue Elektro- und Hybrid-Autos kamen auf die Straßen sowie gut 700 mit Gastank. Insgesamt wurden 314 703 Kraftfahrzeuge erstmals zugelassen, 4,4 Prozent mehr als im Oktober 2016. Der Gebrauchtwagenmarkt stagnierte mit 660 122 Fahrzeugen (-0,3 Prozent)./bf/DP/stk

