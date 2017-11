Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - November 2, 2017) - Les Technologies Peak Positioning Technologies inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce qu'elle a signé un protocole d'entente avec Jiu Dong Limited (« Jiu Dong »), un des prêteurs de la plateforme Cubeler, pour la création de sa filiale de services financiers dont la dénomination sociale sera Asia Synergy Financial Capital (« ASFC »).

ASFC serait située dans la ville de Wuxi et rencontrerait les critères prescrits par le « Wuxi Municipal Financial Affairs Office » d'avoir une capitalisation de d'au moins 100M de yuans (environ 20M$ CDN) entre autres, pour l'obtention d'une licence complète de compagnies de services financiers pour toute la Chine. Les opérations de ASFC consisteraient principalement à fournir des services financiers, tels que des prêts et du financement de bons de commande aux usagers inscrits, sur les plateformes « fintech » Cubeler et Gold River de la Compagnie en Chine. Les parties ont convenu de signer une entente formelle d'ici le 31 décembre 2017 afin de définir les règles opérationnelles qui vont régir ASFC.

En vertu des termes du protocole d'entente entre les parties, Jiu Dong investirait 9.8M$ directement dans ASFC pour une participation de 49% alors que Peak investirait 10,2M$ pour une participation de 51% dans la compagnie de services financiers. Il est envisagé que 10M$ des 10,2M$ à être investi par Peak proviendraient d'actionnaires actuels de Peak et de Jiu Dong. La Compagnie prévoit émettre une débenture pour lever le capital nécessaire à l'investissement selon les termes suivants:

Un taux d'intérêt annuel de 8%

Échéance dans 24 mois

20 bons de souscription* d'achat d'actions de la Compagnie, à un prix de 0,05$ par action pour une période de 24 mois, seraient offerts pour chaque dollar investit dans la débenture.

*Les bons de souscription ne seraient pas de nouveaux bons de souscription émis du trésor, mais des bons de souscription déjà en circulation.

Dans le cadre de l'entente avec la Compagnie, Jiu Dong serait prêt à souscrire 3M$ ou plus dans la débenture et recevrait ainsi au moins 60M de bons de souscription. La Compagnie prévoit approcher les actionnaires actuels, incluant les initiés de la Compagnie, afin qu'ils souscrivent au solde de 7M$ ou moins dans la débenture et pour laquelle ils recevraient un maximum de 140M de bons de souscription. La Compagnie vise à fermer le financement par débenture au plus tard le 15 décembre 2017. Selon ce que prévoit la Compagnie, ce qui suit résume la provenance potentielle des fonds à être investis dans ASFC :

Investissement direct à être fait par Peak dans ASFC Souscription à la débenture par les actionnaires actuels: 7,0M$ Souscription à la débenture par Jiu Dong: 3,0M$ Provenant du fonds de roulement: 0,2M$

Total investit par Peak dans ASFC: 10,2M$

Investissement direct à être fait par Jiu Dong: 9,8M$

Investissement total à être fait par Peak et Jiu Dong dans ASFC: 20,0M$

« Avoir ASFC changerait tout pour Peak », a commenté Johnson Joseph, président et chef de la direction de Peak. « Une fois le financement fermé et le lancement de ASFC effectué, les transactions sur les plateformes Cubeler et Gold River auraient le potentiel de générer les revenus et les profits tant attendus. Les actionnaires qui ont été approchés jusqu'à maintenant à propos du financement par débenture et bons de souscription ont bien accueilli l'opportunité de nous aider à nous rendre à la ligne d'arrivée. Ils font le pari que les bons de souscription seraient « in the money » puisque nous aurons déposé d'ici là de bons résultats financiers depuis plusieurs trimestres. Idéalement, tous les bons de souscription attachés à la débenture seraient exercés et de ce fait annulerait la débenture », a conclu M. Joseph.

Jiu Dong (www.chinajiudong.com) est une des compagnies chinoises en très forte croissance dans le financement alternatif, avec des bureaux à Shanghai, Wuxi et Changzhou, et des projets d'expansion à Suzhou, Hangzhou et Nanjing en 2018. En plus de potentiellement fournir la plupart des fonds requis pour la création de ASFC, Jiu Dong apporte une expérience précieuse dans l'industrie du prêt en Chine et une base solide de clients bien établis et fidélisés. « Ayant été un des premiers abonnés des offres de services de Peak, nous avons eu une très bonne appréciation de tout ce que la Compagnie est en train de bâtir et de l'impact potentiel de ces services sur l'industrie chinoise du prêt commercial », a commenté M. Kelong Cheng, président et chef de la direction de Jiu Dong. « Nous avons eu des discussions avec Peak depuis plusieurs mois quant à ce partenariat et nous sommes très heureux d'avoir finalement été en mesure de trouver une structure d'actionnariat qui fonctionne. Nous croyons à l'approche innovatrice de Peak qui utilise la technologie comme effet levier pour rendre le prêt plus efficace, ce qui correspond parfaitement à notre vision. Nous avons hâte de cristalliser ce partenariat, de créer ASFC et d'avoir un impact positif sur les prêts aux petites entreprises et aux consommateurs dans le pays », a conclu M. Cheng.

À propos de la plateforme Cubeler:

Cubeler est une plateforme de prêts commerciaux qui fait le jumelage entre n'importe quelle entreprise à la recherche de crédit et une variété de prêteurs. Cubeler consulte périodiquement les données financières provenant des logiciels comptables des entreprises inscrites, analyse les données et calcule une série de ratios financiers pour déterminer la santé financière de l'entreprise. Ces données et ces ratios sont alors comparés aux critères de prêts des prêteurs et les compatibilités résultantes sont alors présentées aux entreprises et aux prêteurs, et ce, de façon similaire au fonctionnement d'un site de rencontre.

À propos de la plateforme Gold River:

Gold River est une plateforme de commande de produits de matière première utilisés dans la fabrication de produits de plastiques et de certains métaux tels le cuivre et l'aluminium. En plus de leurs permettre de commander des produits de matière première et des métaux, Gold River permet également aux usagers inscrits de faire financer une partie ou la totalité des bons de commandes placés sur la plateforme.

À propos de Les Technologies Peak Positioning inc. :

Les Technologies Peak Positioning inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que le fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak donne l'opportunité à ses actionnaires de participer aux secteurs économiques les plus en expansion de l'économie avec le taux de croissance le plus rapide au monde. Pour plus d'information: http://www.peakpositioning.com

Pour toute information communiquez avec:

Cathy Hume

Chef de la direction

CHF Capital Markets

Tél.: 416-868-1079 poste: 231

Courriel: cathy@chfir.com

Ou

Johnson Joseph

Président et chef de la direction

Les Technologies Peak Positioning inc.

Tél.: 514-340-7775 poste: 501

Courriel: investisseurs@peakpositioning.com

Déclarations prospectives:

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que "anticiper", "croit", "pourrait" ,"devrait", "s'attend", "prévoit", "estime", "anticipe", "espère" ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.