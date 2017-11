Hamburg (ots) - TV-Schauspielern Elena Uhlig ("Die Familiendetektivin") geht ein heikles Baby-Thema locker an: Trotz Risiko-Schwangerschaft will die 42-Jährige auf nichts verzichten. "Ich trinke Cola und bin in der vierten Schwangerschaft dazu übergegangen, rohen Fisch zu essen", sagte sie GALA (Ausgabe 45/17, ab heute im Handel). Mit ihrem Lebenspartner und Schauspielkollegen Fritz Karl, 49, erwartet Uhlig das vierte gemeinsame Kind. Geklappt habe es auf natürlichem Weg: "Ich bin sehr fruchtbar und werde schnell schwanger. Ein Schuss - und Treffer."



