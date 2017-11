Bonn (ots) - Alkohol gilt als Durstlöscher, Garant für Geselligkeit und Spaß, Entspannungshilfe und als vermeintlicher Seelentröster. Insbesondere Männer gehen beim Alkoholkonsum jedoch ein gesundheitliches Risiko ein: Bier, Wein oder Schnaps werden mehr getrunken, als es der Gesundheit gut tut. Zum Weltmännertag am 3. November ermutigt die Deutsche Krebshilfe zu einem bewussten Umgang mit Alkohol und zu einem geringen Konsum. Denn: Alkohol begünstigt das Entstehen verschiedener Krebsarten.



Jeder Bundesbürger konsumiert pro Jahr statistisch gesehen eine Badewanne voll Bier, Wein und Schnaps. In Zahlen ausgedrückt sind das rund 107 Liter Bier und 21 Liter Wein pro Jahr. "Für viele Menschen gehört Alkohol zum Alltag und ist Teil des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens", so Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. "Oft gehen insbesondere Männer mit dem Alkohol jedoch zu sorglos um. Vielen ist der Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Krebs nicht bekannt oder dieser wird verdrängt." Alkoholische Getränke sind für etwa zehn Prozent aller Krebserkrankungen bei Männern mitverantwortlich.



Ein regelmäßiger Alkoholkonsum begünstigt das Entstehen verschiedener Krebsarten, darunter Darm- und Speiseröhrenkrebs. Neben dem Tabakkonsum ist Alkohol der Hauptrisikofaktor für das Entstehen von Krebs im oberen Verdauungstrakt. Ursache für die krebsfördernde Wirkung ist unter anderem das Acetaldehyd, eine Substanz, die beim Abbau von Alkohol im Körper entsteht und von Wissenschaftlern als krebserregend eingestuft wird.



Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) empfiehlt erwachsenen, gesunden Männern nicht mehr als einen Viertelliter Wein oder 0,6 Liter Bier pro Tag zu trinken. Das entspricht 24 Gramm Alkohol. Zudem rät die DHS, mindestens zwei alkoholfreie Tage pro Woche einzulegen. Wer jeden Tag mehr trinkt, geht ein gesundheitliches Risiko ein. Die Realität in Deutschland sieht anders aus: Etwa jeder dritte Mann überschreitet die empfohlene maximale tägliche Trinkmenge.



Mit dem Präventionsratgeber "Riskante Partnerschaft. Mehr Gesundheit - Weniger Alkohol" spricht die Deutsche Krebshilfe gezielt Männer an und ruft diese zu einem bewussten Umgang mit Alkohol auf. Der Ratgeber kann kostenlos bei der Deutschen Krebshilfe, Postfach 1467, 53004 Bonn, bestellt und im Internet unter www.krebshilfe.de heruntergeladen werden.



Interviewpartner auf Anfrage!



OTS: Deutsche Krebshilfe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116010 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116010.rss2



Pressekontakt: Deutsche Krebshilfe Pressestelle Buschstr. 32 53113 Bonn Telefon: 02 28/7 29 90-96 E-Mail: presse@krebshilfe.de Internet: www.krebshilfe.de