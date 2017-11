Modern, hip, mit neuen Medien vertraut: So stellt sich Wirtschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) stets gerne dar. Nun ist er designierter Chef des ÖVP-Wirtschaftsbundes und will damit wohl auch den Weg in den Chefsessel der Wirtschaftskammer einschlagen - auch wenn das bei einem Pressetermin zur Präsentation des künftigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...