In den USA gehört Fussball zu den meistgespielten Sportarten - bei Kindern. Mehr junge Amerikaner spielen Fussball als Baseball. Doch ab einem gewissen Alter ändert sich das. Team USA ist gerade kläglich bei der Qualifikation zur nächsten WM in Russland gescheitert. Warum funktioniert Fussball in den USA im Profibereich bisher nicht? Eine Spurensuche auf dem Platz… Mehr dazu auf dem Vontobel-Blog von Jens Korte.

