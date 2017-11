Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts023/02.11.2017/13:00) - Der Gewinner des Deutschen Werkstattpreises 2017 ist das Autohaus Schmid. Der markenunabhängige Kfz-Betrieb im baden-württembergischen Tengen beeindruckte die Jury mit seiner nachhaltigen Kundenpflege, der modern eingerichteten Werkstatt und seinen hochmotivierten Mitarbeitern. "Wir betreuen unsere Kunden vom Kauf ihres Autos über den Service bis zum Wiederkauf. Und das tun wir mit sehr viel Herzblut", sagte Inhaber Alexander Schmid anlässlich der Preisverleihung am Vorabend der Fachtagung für freie Werkstätten und Servicebetriebe. Die Automechanika Frankfurt und das Fachmedium "kfz-betrieb" zeichneten am 27. Oktober 2017 im Würzburger Vogel Convention Center die zehn besten freien Werkstätten Deutschlands aus. Die Auswahl der Top Ten war für die Jurymitglieder keine leichte Aufgabe. Denn alle prämierten Unternehmen besitzen eine sehr hohe Service- und Arbeitsqualität. "Die ausgezeichneten freien Werkstätten sind Leuchttürme im deutschen Kfz-Gewerbe. Sie sind ein guter Maßstab für viele andere Akteure im Servicemarkt", betonte "kfz-betrieb"-Chefredakteur Wolfgang Michel. Die Jury des Deutschen Werkstattpreises setzt sich aus Vertretern der Redaktion "kfz-betrieb" und der Automechanika Frankfurt zusammen. Nach der Auswertung der Bewerbungen für die begehrte Auszeichnung besuchten die Jurymitglieder die besten zehn freien Werkstätten vor Ort. Sie bewerteten das äußere und innere Erscheinungsbild der Kfz-Betriebe, die Serviceangebote, das Marketing, die Kundenansprache und -betreuung sowie die Unternehmens- und Mitarbeiterführung. "Es ist faszinierend, mit welchen hohen Qualitätsansprüchen und mit welcher Freude die Gewinner des Deutschen Werkstattpreises ihre Arbeit machen. Das ist der richtige Weg, erfolgreich zu sein und zu bleiben", sagte Olaf Mußhoff, Director Automechanika Frankfurt. Besonders gut gefiel den Jurymitgliedern das verglaste und geschmackvoll eingerichtete Kundenzentrum des Autohauses Schmid, das für einen freien Kfz-Betrieb eher untypisch ist. Beeindruckend sind aber auch die vielen Mitarbeiter- und Kundenevents, die Alexander Schmid mit seinem Team regelmäßig durchführt. Dazu zählen beispielsweise die gemeinsamen Wandertage mit den Mitarbeitern, die Fahrten auf bekannten Motorsport-Rennstrecken, die Technik- und Kochkurse im Autohaus. "Bei allen unseren Aktionen und Events stehen nicht die Autos im Mittelpunkt, sondern die Menschen", sagte Alexander Schmid. Die Gewinner des Deutschen Werkstattpreises 2017: Platz 1: Autohaus Alexander Schmid, Tengen Platz 2: Auto Niedermayer, Neukirchen Platz 3: Turbogarage, Fritzlar Platz 4: Krenz Auto Service, Paderborn Platz 5: Autohaus Bütje, Cuxhaven Platz 6: Kfz-Meisterbetrieb Michael Moik, Pegnitz Platz 7: Globus Kfz-Meisterwerkstatt, Mühlheim am Inn Platz 8: Autohaus Marcel Möller, Wunstorf Platz 9: Behrens Automobilservice, Stralsund Platz 10: Kfz-Kurt, Recklinghausen "kfz-betrieb" ist das meistgelesene Fachmagazin im Kfz-Gewerbe und informiert seit über 100 Jahren den automobilen Handel und Service. "kfz-betrieb" ist offizielles Organ des Deutschen Kfz-Gewerbes (ZDK), der berufsständischen Interessenvertretung für rund 38.000 Autohäuser und Werkstätten. News aus der gesamten Kfz-Branche gibt es unter http://www.kfz-betrieb.de sowie im täglichen Newsletter. Das Stammhaus Vogel Business Media http://www.vogel.de ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Das Unternehmen feierte 2016 seinen 125. Geburtstag. (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49 931 418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.kfz-betrieb.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171102023

