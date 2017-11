Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des "Tages der Kultur" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.09 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.573,10 -0,07% +15,16% Euro-Stoxx-50 3.689,52 -0,21% +12,13% Stoxx-50 3.229,88 -0,39% +7,29% DAX 13.444,58 -0,16% +17,10% FTSE 7.526,03 +0,51% +5,36% CAC 5.506,61 -0,14% +13,25% Nikkei-225 22.539,12 +0,53% +17,92% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,43% -6

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,26 54,3 -0,1% -0,04 -4,9% Brent/ICE 60,09 60,49 -0,7% -0,40 +2,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.275,65 1.275,84 -0,0% -0,19 +10,8% Silber (Spot) 17,11 17,14 -0,2% -0,03 +7,4% Platin (Spot) 931,20 933,15 -0,2% -1,95 +3,1% Kupfer-Future 3,12 3,14 -0,6% -0,02 +23,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Geldpolitik lässt Börsianer nicht los. Die US-Notenbank hat am Vorabend mit ihrem aktuellen Stillhalten und der Wegbereitung einer Dezember-Zinserhöhung niemanden überrascht. Doch steht die zukünftige Geldpolitik nur einen Tag später erneut im Fokus. Laut Kreisen wird US-Präsident Donald Trump am Donnerstag Jerome Powells zum neuen Notenbankpräsidenten küren. Er steht für eine eher taubenhafte Geldpolitik in den Fußstapfen von Janet Yellen. Der Dollar verliert leicht mit der Aussicht auf eine weiter gemächliche Vorgehensweise der Fed. Auch die Wall Street dürfte nach ihrem Rekordlauf des Vortages leicht zurückkommen. Die Vorsicht am Aktienmarkt begründen Marktteilnehmer mit der Aussicht, dass die Pläne der lang ersehnten Steuerreform endlich von den Republikanern offengelegt werden könnten. Zuletzt hatten Berichte, die Trump-Partei erwäge eine Streckung der Steuersenkungen über einen Zeitraum von fünf Jahren, für Verstimmung unter Anlegern gesorgt. Ebenfalls für etwas lange Gesichter an der Wall Street sorgt die Berichtsperiode. Mit Tesla und Facebook hatten zwei Technologieunternehmen am Vorabend nachbörslich nicht überzeugt. Und am Abend folgt nach der Schlussglocke mit dem Geschäftsausweis von Apple der nächste Höhepunkt.

Tesla verlieren vorbörslich 5,6 Prozent. Der Elektroautobauer hat den größten Quartalsverlust seiner Geschichte vermeldet. CEO Elon Musk warnte vor monatelangen Verzögerungen bei der Produktion des wichtigen Model 3. Außerdem ließ er durchblicken, dass der Konzern beim geplanten Wachstum auf die Bremse treten könnte.

Für die Facebook-Aktie geht es um 1,0 Prozent abwärts. Facebook hat seine Dominanz bei Online-Werbung im dritten Quartal ausgebaut und deutlich mehr verdient. Das künftige Gewinnwachstum droht nun jedoch geringer auszufallen, weil das Unternehmen mehr Geld in die Sicherheit seiner Internetplattform stecken muss.

Eine Strafzahlung auf Taiwan und der Patentstreit mit Apple haben dem Chiphersteller Qualcomm im vierten Geschäftsquartal einen massiven Gewinnrückgang beschert. Jedoch übertraf das Unternehmen beim Ergebnis die Erwartungen. Die Aktie legt um 0,1 Prozent zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q

21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,25% -US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 233.000 13:30 Produktivität ex Agrar 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq zuvor: +1,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,2% gg Vq

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen treten auf der Stelle und können die aufgelaufenen Rally-Gewinne knapp halten. Nachdem die US-Notenbank die Leitzinsen bestätigt hat, kommen auch vom Umfeld keine nennenswerten Impulse. Das Pfund gerät unter Druck, nachdem Sterling zunächst noch positiv auf die BoE-Entscheidung reagiert hat. Die Bank of England (BoE) hat die Zinsen das erste Mal seit zehn Jahren angehoben. Daneben wartet der Markt bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht für Oktober, er wird am Freitag vorgelegt. Großer Gewinner sind Hugo Boss, die um 5,6 Prozent steigen. Ein Analyst hebt hervor, dass die flächenbereinigten Umsätze im dritten Quartal um 5 Prozent gestiegen seien, was 2 Prozentpunkte oberhalb der Markterwartung liege. Nach einem guten Quartal hat Hugo Boss die Umsatzprognose nach oben genommen. Dank des Zukaufs Quironsalud ist Fresenius deutlich gewachsen. An seiner Anfang Mai angehobenen Jahresprognose hält der Konzern fest. Naturkatastrophen in Nordamerika haben allerdings die Tochter FMC belastet, beide DAX-Werte notieren am Mittag etwas leichter. Als nicht ganz so schlimm wie befürchtet werten Händler die Geschäftszahlen der Swiss Re. Die Aktie kann sich knapp behaupten. Als "überraschend gut" werden die Zahlen der Credit Suisse (plus 3,1 Prozent) bezeichnet. Sanofi kommen nach Geschäftszahlen um 1,7 Prozent zurück. Das Diabetis-Geschäft hat sich zuletzt überraschend schwach entwickelt. Royal Dutch Shell ziehen nach guten Zahlen um ein halbes Prozent an. Mit Hellofresh kommt ein weiteres Unternehmen aus dem Rocket-Internet-Portfolio an die Börse. Der Kochboxenversender hat im Zuge seines Börsengangs seine neue Aktien zum Preis von 10,25 Euro pro Stück platziert. Am Mittag liegt der Kurs bei 10,74. Rocket Internet geben um 1,5 Prozent nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.00 Uhr Mi, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1658 +0,00% 1,1658 1,1618 +10,9% EUR/JPY 133,03 +0,21% 132,75 132,48 +8,2% EUR/CHF 1,1651 +0,05% 1,1645 1,1629 +8,8% EUR/GBP 0,8875 +1,13% 0,8776 1,1408 +4,1% USD/JPY 114,09 +0,18% 113,88 114,01 -2,4% GBP/USD 1,3137 -1,11% 1,3285 1,3253 +6,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zwar ging es zur Eröffnung noch leicht nach oben, doch gaben die Indizes im Anschluss ihre Gewinne mehrheitlich wieder ab. Marktteilnehmer sprachen von erhöhter Zurückhaltung vor der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, wer nächster Fed-Präsident. Der Nikkei-225 schloss erneut auf dem höchsten Stand seit 21 Jahren. Zwischenzeitlich gab der Index mit einem stärkeren Yen seine Gewinne wieder ab. Doch als sich der Dollar wieder erholte, ging es auch für den Nikkei wieder nach oben. Devisenhändler begründeten die Nervosität am Devisenmarkt mit der Unsicherheit über die künftige Führung der Fed. Für den S&P/ASX-200 ging es nach unten, nachdem er im frühen Verlauf noch auf ein Jahreshoch gestiegen war. Hier belasteten Abgaben bei den Bankenwerten. Die National Bank of Australia erwartet in den kommenden drei Jahren höhere Ausgaben, will im gleichen Zeitraum aber auch 6.000 Stellen abbauen. Die Zahlen für das Gesamtjahr seien dagegen überzeugend ausgefallen, so ein Teilnehmer. Für die Aktie ging es 2,8 Prozent nach unten. Die rote Laterne in der Region hielt Schanghai. Kaum Auswirkungen hatte das Ergebnis der Fed-Sitzung. Lenovo hat einen Gewinneinbruch von 80 Prozent hinnehmen müssen. Lenovo expandiert jedoch weiter kauft einen 51-prozentigen Anteil an Fujitsu Client Computing. Lenovo stiegen um 2,8 Prozent, Fujitsu sanken dagegen um 2,2 Prozent.

CREDIT

Die Risiken am Anleihenmarkt werden unverändert als gering eingestuft. Keinen Impuls setzte die Fed. An der Börse wird nach wie vor davon ausgegangen, dass die US-Notenbank im Dezember ein weiteres Mal die Zinsen anheben wird. Am Mittag wird dann nach London geschaut, dort dürfte die Bank of England das erste Mal seit zehn Jahren die Zinsen anheben. Die Zinsanhebungen in den Ländern dürften dazu führen, dass sich die Unternehmen weiterhin im Euroraum verschulden, wo es noch lange Zeit niedrige Zinsen geben dürfte. Diese Entwicklung ist auch an dem Volumen der Neuemissionen abzulesen. Nach Aussage der NordLB wurden im Oktober am Unternehmensanleihenmarkt rund 30 Milliarden Euro emittiert, im Vorjahr lag dieser Wert bei rund 24 Milliarden Euro. Aktuell belaufe sich das 2017er Gesamtemissionsvolumen auf fast 330 Milliarden Euro und halte damit weiter Kurs in Richtung Rekordjahr.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Naturkatastrophen belasten FMC im 3. Quartal - Ausblick bestätigt

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care ist im dritten Quartal trotz der belastenden Einflüsse durch Naturkatastrophen auf das wichtige Nordamerika-Geschäft solide gewachsen und hat seine Jahresprognose bekräftigt. Die größte Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius steigerte die Erlöse um 3 Prozent auf 4,336 Milliarden Euro.

Fresenius bestätigt Konzernausblick nach starkem 3. Quartal

