Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Union, Grüne und FDP haben beim Streitthema Landwirtschaft einen Schritt aufeinander zugemacht. Nach nächtlichen Verhandlungen und hitzigen Vorgesprächen konnten sich die vier Parteien auf einige Überschriften verständigen, die sie in einem Positionspapier festgehalten haben. So sollen künftig Nutztiere, wie Schweine, Hühner und Puten, in den Ställen mehr Platz haben und die Monokulturen auf den Äckern zurückgedrängt werden.

"Es ist in den Gesprächen gelungen, über tiefe Gräben erste Brücken zu schlagen", sagte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner in Berlin. Es gehe darum, dass Prinzip "wachse oder weiche" bei den landwirtschaftlichen Betrieben zu durchbrechen. "Es war ein sehr hartes Ringen miteinander. Wir sind noch nicht weit genug", schränke Kellner ein. In der kommenden Woche sollen dann auch inhaltlich die Pflöcke eingeschlagen werden.

Der Grünen-Politiker verlangte nun von der Bundesregierung, auf europäischer Ebene im Sinne einer sondierungsfreundlichen Politik gegen die Verlängerung der Zulassung für das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat zu stimmen. Kellner wurden vor den Kameras umgehend von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer zurückgepfiffen. "Wir haben ein Papier, aber es bleibt ein schwieriges Werkstück", meinte Scheuer. "Für die CSU gilt der Leitspruch, wir schützen die Bauern. Wir sind stolz auf die deutsche Landwirtschaft, auch auf die unterschiedlichen Strukturen", machte er deutlich. Während die Grünen die Agrarwende wollen, sehen sich CSU und CDU als Vertreter der industriellen Landwirtschaft in Großunternehmen.

CDU-Verhandler Michael Grosse-Brömer räumte ein, dass weiter Uneinigkeit darüber bestehe, wer eine ökologische Landwirtschaft in kleineren Betrieben bezahlen soll. "Die Kosten dürfen nicht einseitig zu Lasten der Landwirte gehen", sagte Grosse-Brömer lediglich.

Die Jamaika-Sondierer sprechen am Donnerstag über Außen- und Familienpolitik. Hier gibt es Streit über die Mütterrente, die die CSU ausweiten will, und mehr Geld für die Bundeswehr, was die Grünen ablehnen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 02, 2017 08:13 ET (12:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.