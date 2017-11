Liebe Leser,

die Bitcoin Group hat in den zurückliegenden Handelstagen wichtige Signale für eine deutliche Aufwärtsbewegung gesetzt. Damit schiebt sich der Kurs nach einem Plus von über 8 % seit Montagmorgen wieder an wichtige charttechnische Hürden heran, die einem Ausbruch nach oben bislang im Wege gestanden hatten. Die Aktie hat aus charttechnischer Sicht nunmehr einen Sprung auf 70 Euro vor sich, nachdem im Bereich von 50 Euro mehrfach eine wichtige Unterstützung getestet und etabliert ... (Frank Holbaum)

