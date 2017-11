Liebe Leser,

Facebook hat am Mittwoch die Quartalszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Die Analysteneinschätzungen wurden deutlich übertroffen, was den Aktienwert nachbörslich zunächst auf neue Allzeithochs angeschoben hatte. Doch kurze Zeit später brach der Wert erneut ein. Der Grund dafür lag in der Ankündigung des CEOs Mark Zuckerberg, die Profitabilität des Unternehmens könnte in naher Zukunft aufgrund von erhöhten Kapitalausgaben leiden. Diese fallen im Zuge der Sicherheitsvorkehrungen, ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...