WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend gefallen. Sie sanken um 5 000 auf 229 000 Anträge, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg auf 235 000 Anträge gerechnet.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt sanken die Erstanträge um 7 250 auf 232 500. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten unter Ökonomen als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt. Der monatliche Arbeitsmarktbericht wird an diesem Freitag veröffentlicht.

Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung 28. Okt 17 229 -5 232,50 -7.25 21. Okt 17 234 11 239,75 -8,75 14. Okt 17 223 -21 248,50 -9,25 07. Okt 17 244 -14 257,75 -9,25

(Angaben in Tsd)

