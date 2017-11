Der US-Autobauer will seine Gewinne in zukunftsträchtige Technik investieren. Ford-Europa-Chef Steven Armstrong kündigte auf dem Handelsblatt Auto-Gipfel ein neues Denken bei Ford an.

Steven Armstrong hatte die Lacher auf seiner Seite. Der Ford-Europa-Chef lud die Teilnehmer des Auto-Gipfels zu einem Blick in die Zukunft ein. Jeder hatte dazu eine Virtual-Reality-Brille bekommen. Die Szene: Ein Paar in einer Großstadt will eine Pizza essen - doch ihr Mercedes streikt. Nachdem sie Pizza und Bier mit modernster Technik bestellt haben, wird die Lieferung von einem - fahrbereiten - autonomen Elektro-Ford gebracht. Mit einer Drohne schwebt der Karton dann hinauf ins oberste Stockwerk.

Nach Monaten des Schwächelns tritt der US-Traditionshersteller wieder selbstbewusster auf. Anlass dazu geben auch die neuesten Quartalsergebnisse: Der Umsatz stieg um ein Prozent auf 36,5 Milliarden Dollar (31 Milliarden Euro), Analysten hatten nur knapp 33 Milliarden Dollar erwartet. Der Nettogewinn schnellte von einer auf 1,6 Milliarden Dollar hoch. Das ließ die Aktie um ein Prozent steigen. "Unser Augenmerk auf Fitness zeigt erste Früchte"", ...

