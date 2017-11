Mit einem kräftigen Gebührennachlass hat der Frankfurter Flughafen Ryanair angelockt. Bald könnte auch der Rivale Easyjet an dem Drehkreuz landen - mit Hilfe der von Air Berlin übernommenen Jets.

So klingt Selbstbewusstsein. "Wir sind auf Kurs. Die Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren richtig", sagte Stefan Schulte, der Vorstandsvorsitzende des Flughafenbetreibers Fraport, am Donnerstagvormittag bei der Vorlage der Neun-Monatszahlen. Damit ist am Heimatstandort Frankfurt vor allem eine Entscheidung gemeint: die Öffnung des Flughafens für Billigfluggesellschaften.

Mit einem teils kräftigen Gebührennachlass, der bei den etablierten Kunden wie Lufthansa oder Condor für mächtig Ärger gesorgt hat und zum Teil immer noch sorgt, hat Fraport zum Beispiel Ryanair an das größte deutsche Drehkreuz geholt. Doch der Schritt zahlt sich für den Airport-Betreiber aus.

Hatte der Frankfurter Flughafen noch im vergangenen Jahr entgegen dem internationalen Trend Passagiere verloren, steht nun nach den ersten zehn Monaten ein Plus von 4,8 Prozent in den Büchern. "Das zeigt, dass die Incentives richtig waren", so Schulte unter Verwendung des englischen Worts für den Preisnachlass. Im Gesamtjahr soll die Passagierzahl in Frankfurt um etwa fünf Prozent steigen.

Trotz der aktuellen Probleme von Ryanair, ausreichend Piloten für die starke Expansion zu finden, geht Schulte davon aus, dass die irische Airline wie geplant bis in den kommenden Sommer hinein weitere Flugzeuge in Frankfurt stationieren wird. "Die Slots sind ausgehandelt, die neuen Strecken geplant. Mir ist bislang nichts anderes bekannt", sagte Schulte. Ryanair hatte wegen des Pilotenmangels bis zum März kommenden Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...