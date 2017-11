Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britische Notenbank erhöht Leitzins erstmals seit zehn Jahren

Die Bank of England (BoE) hat erstmals seit zehn Jahren ihre Geldpolitik gestrafft. Sie erhöhte den Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,50 Prozent. Die Ungewissheit über den Brexit habe zu einer geringeren Potenzialrate der Wirtschaft geführt, begründete die Notenbank ihre Entscheidung. Ökonomen hatten mit diesem Beschluss gerechnet. Es gab zwei Gegenstimmen im Rat: David Ramsden und Jon Cunliffe stimmten für stabile Zinsen.

Tschechiens Zentralbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,50%

Tschechiens Zentralbank hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte angehoben. Wie die Zentralbank mitteilte, steigt der Satz für zweiwöchige Repo-Geschäfte auf 0,50 (zuvor: 0,25) Prozent. Zudem wurde der Lombardsatz um 50 Basispunkte auf 1,00 Prozent erhöht, der Diskontsatz dagegen bei 0,05 Prozent belassen.

Deutsche Industrie hält ihr hohes Wachstumstempo aufrecht

Die deutsche Industrie hat ihr starkes Wachstum im Oktober beibehalten. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie verharrte auf dem Vormonatswert von 60,6 Punkten, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexrückgang auf 60,5 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Industrie in der Eurozone startet mit Schwung ins vierte Quartal

Die Industrie der Eurozone ist mit viel Schwung in das vierte Quartal gestartet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 58,5 Punkte zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 58,6 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Im September hatte der Index bei 58,1 Punkte gelegen.

VDMA: Auftragseingang im Maschinenbau auf Wachstumskurs

Der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau Deutschlands bleibt insgesamt gut in Fahrt. Im September lagen die Bestellungen um 12 Prozent höher als im Vorjahr, wie der Branchenverband VDMA mitteilte. Sowohl aus dem Ausland (plus 13 Prozent) als auch aus dem Inland (plus 10 Prozent) wurden mehr Orders verbucht.

Chemische Industrie erhöht Prognose 2017 für Produktion

Deutschlands chemisch-pharmazeutische Industrie hat ihre Prognose für die Chemieproduktion 2017 nach einer Steigerung im dritten Quartal erhöht, erwartet nun aber einen geringeren Preisanstieg als zuvor. Seine Umsatzprognose hat der Branchenverband VCI bestätigt. Für das Gesamtjahr erwartet die Branche nun 2,0 Prozent Wachstum in der Produktion, nach zuvor 1,5 Prozent.

Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt auch im Oktober

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat im Oktober erneut von einer starken Herbstbelebung profitiert. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) berichtete, sank die Arbeitslosenzahl um 60.000 Personen. Damit sind nun 2,389 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent. Im September war die Zahl der Arbeitslosen bereits um 96.000 Personen zurückgegangen.

Deutscher Automarkt wächst im Oktober um knapp 4 Prozent

Der deutsche Automarkt ist im Oktober wieder gewachsen. Wie das Kraftfahrtbundesamt (KBA) mitteilte, legte die Zahl der Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,9 Prozent zu. Bei den Antriebsarten verschiebt sich die Nachfrage immer stärker in Richtung Benziner. Benzinbetriebene Pkw legten um 18,8 Prozent zu, hieß es in der Mitteilung der Behörde.

Bei der Zukunft des Autos kracht es bei Jamaika-Parteien heftig

Grüne, FDP und CDU/CSU liegen in ihren Sondierungsgesprächen bei der Zukunft des Autos schwer über Kreuz. Auch nächtliche Beratungen haben nach den Worten von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (CSU) keinen Fortschritt gebracht. Gleiches gelte für die Landwirtschaft. "Es ist kein Geheimnis, dass es gestern bei den Thema Landwirtschaft und Verkehr ordentlich gekracht hat", sagte Dobrindt in Berlin vor dem Beginn der nächsten Verhandlungsrunde.

Jamaika-Parteien nähern sich bei Landwirtschaft an

Union, Grüne und FDP haben beim Streitthema Landwirtschaft einen Schritt aufeinander zugemacht. Nach nächtlichen Verhandlungen und hitzigen Vorgesprächen konnten sich die vier Parteien auf einige Überschriften verständigen, die sie in einem Positionspapier festgehalten haben. So sollen künftig Nutztiere, wie Schweine, Hühner und Puten, in den Ställen mehr Platz haben und die Monokulturen auf den Äckern zurückgedrängt werden.

Bundesanwaltschaft fordert Bewährungsstrafe für mutmaßlichen Schweizer Spion

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Schweizer Spion Daniel M. wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit hat die Bundesanwaltschaft eine Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung sowie eine Geldauflage von 40.000 Euro gefordert. Die Verteidigung des 54-Jährigen plädierte vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main auf eine Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren.

Zahl der Flüchtlinge in Deutschland hat sich verdoppelt

Die Zahl der schutzsuchenden Flüchtlinge in Deutschland hat sich in zwei Jahren mehr als verdoppelt. Ende 2016 waren rund 1,6 Millionen Schutzsuchende registriert, das sind 851.000 oder 113 Prozent mehr als Ende 2014, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Dazu zählen auch ausreisepflichtige abgelehnte Asylbewerber. Über deren Verbleib wissen die Behörden offenbar nicht in allen Fällen Bescheid.

Staatsanwaltschaft fordert U-Haft für katalanische Ex-Minister

Die spanische Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft für acht Mitglieder der abgesetzten katalanischen Regionalregierung gefordert. Wie der Staatsgerichtshof in Madrid mitteilte, soll nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft ein neuntes Mitglied gegen Kaution auf freiem Fuß bleiben können. Die Anträge betreffen die neun abgesetzten Regierungsmitglieder, die der Vorladung des Staatsgerichtshofs Folge leisteten, nicht jedoch Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont sowie vier weitere Ex-Minister, die nicht vor Gericht erschienen.

Gavin Williamson zum neuen britischen Verteidigungsminister ernannt

Der Tory-Politiker Gavin Williamson ist zum neuen Verteidigungsminister Großbritanniens ernannt worden. Wie das Büro von Premierministerin Theresa May mitteilte, tritt der 41-Jährige die Nachfolge von Michael Fallon an, der wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurückgetreten war. Williamson war bisher bei den konservativen Tories für die Fraktionsdisziplin zuständig.

Trump will Powell zum neuen Fed-Chef machen - Kreise

Das Weiße Haus hat laut mit der Materie vertrauten Personen den Gouverneur der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, darüber informiert, dass US-Präsident Donald Trump ihn zum Nachfolger von Janet Yellen an der Spitze der US-Notenbank nominieren will. Einem weiteren mit der Materie vertrauten Informanten zufolge hat Trump am Mittwoch mit Powell geredet. Worum es dabei ging, wusste der Informant aber nicht zu berichten.

