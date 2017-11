Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit 17 ging Katja Fedulova aus Russland fort. Doch die Heimat lässt sie bis heute nicht los. Für ihren Dokumentarfilm "Drei Engel für Russland - Glaube, Hoffnung, Liebe", der am Montag, 6. November 2017, 0.15 Uhr, im Kleinen Fernsehspiel des ZDF zu sehen ist, kehrte die Filmemacherin in ihre Heimat zurück mit der Frage: Gibt es in Russland noch Heldinnen, so wie einst ihre Großmutter? Katja Fedulova trifft drei junge Russinnen, die auf ganz unterschiedliche Art für ihr Land kämpfen.



Russland: Heimat weltbekannter Denker, Dichter und Künstler. Schauplatz von Krieg, Diktatur und Revolutionen. 2017 jährt sich die Oktoberrevolution zum 100. Mal. Was ist los im heutigen Russland? Die liberale Lokalpolitikerin Olga, die Abtreibungsgegnerin Natalia und die ehemalige Soldatin Anastasia setzen sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise für ihr Land ein. Sie offenbaren über Einblicke in ihre Lebenswelten ein Russland, das 25 Jahre nach der Perestroika noch immer nach Orientierung sucht. Ihr Kampf bietet ein überraschend komplexes und widersprüchliches Bild russischer Wirklichkeit, voller dramatischer, verzweifelter und komischer Momente.



"Drei Engel für Russland - Glaube, Hoffnung, Liebe" ist bereits ab Sonntag, 5. November 2017, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.



https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF_DKF



http://facebook.com/DaskleineFernsehspiel



Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dreiengelfuerrussland



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121