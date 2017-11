Mainz (ots) - Sonntag, 5. November 2017, 17.45 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



In "Der Deutsche Theaterpreis DER FAUST" zeigt 3sat am Sonntag, 5. November 2017, 17.45 Uhr, die Höhepunkte der zwölften Verleihung des Theaterpreises. Vergeben wird DER FAUST am Freitag, 3. November 2017, im Schauspiel Leipzig. Der Preis würdigt die Leistungs- und Innovationskraft der hiesigen Theaterlandschaft. Durch den Abend führt Schauspieler und Musiker Christian Friedel, der von seiner Band "Woods of Birnam" unterstützt wird.



DER FAUST wird in acht Kategorien vergeben, unter anderem Regie, Darsteller und Bühne/Kostüm. Zu den Nominierten gehören Schauspieler wie Karin Neuhäuser, Martin Reinke und Téné Ouelgo sowie Regisseure wie Tatjana Gürbaca und Christoph Marthaler. Das Urteil der Jury wird erst bei der festlichen Gala verkündet. Neben den Nominierten werden wie in den vergangenen Jahren zahlreiche prominente Gäste aus Theater, Film und Fernsehen erwartet.



Eine Preisträgerin steht bereits fest: Für ihr Lebenswerk wird die österreichische Schriftstellerin Elfriede Jelinek ausgezeichnet. Durch exakte und kontinuierliche Beobachtung gesellschaftlicher Phänomene und deren sezierender Analyse gelinge es ihr, den Finger in kollektive Wunden zu legen. Die Jury würdigt ihr künstlerisches Lebenswerk, "das schon jetzt unauslöschliche Spuren in Literatur, Theater und Film hinterlassen hat - und das uns hoffentlich auch in Zukunft auf unentdeckte ästhetische Wege mitnimmt".



Kulisse der Preisverleihung ist Andreas Auerbachs Bühnenbild zu "89/90". Das Stück nach dem Roman von Peter Richter (Inszenierung: Claudia Bauer und Matthias Huber) war im Mai 2017 zum 54. Theatertreffen in Berlin eingeladen und in 3sat als eines seiner "Starken Stücke" gezeigt worden. Am Verleihungsabend wird es neben Ausschnitten aus "89/90" auch einen musikalischen Beitrag der Oper Leipzig geben.



Die Preisverleihung in voller Länge ist am Freitag, 3. November, um 20.00 Uhr über 3sat.de als Livestream zu sehen.



