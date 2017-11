Paris - Die internationale Fondsgesellschaft Comgest hat nach Auflegung eines japanischen Inlandsfonds lokale Anleger für ihre japanische Aktienstrategie gewonnen, so Comgest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Comgest ist seit über zehn Jahren mit einem eigenen Büro in Japan präsent und unterhält enge Beziehungen zu namhaften japanischen institutionellen Anlegern. Für sie managt die Gesellschaft vor allem Vermögenswerte in Aktienstrategien für Europa und globale Schwellenländer. Darüber hinaus hat sich Comgest mit ihrem strikten ESG-Ansatz (Environmental, Social and Governance; also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) einen Namen gemacht. Die Berücksichtigung solcher nicht-finanzieller Faktoren ist inzwischen für viele japanische Investoren ein wichtiges Kriterium, da sich Japan nach Einführung von Stewardship- und Governance-Codes unter der Regierung von Premier Shinzo Abe um eine Verbesserung der Governance-Standards bemüht.

