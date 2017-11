Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts025/02.11.2017/13:45) - Qatar Airways feiert ihr 20-jähriges Jubiläum mit attraktiven Rabatten für die Economy- und Business Class für ausgewählte Destinationen in ihrem wachsenden globalen Netzwerk. Noch bis zum 10. November 2017 bietet die Sonderaktion zum 20-jährigen Jubiläum der preisgekrönten Fluggesellschaft Partnerangebote in Business Class und Rabatte in Economy Class bei Buchungen von 3 bis 9 Personen. Diese exklusiven Angebote gelten für den Reisezeitraum zwischen dem 1. November 2017 und dem 31. Oktober 2018. Qatar Airways Group Chief Commercial Officer Ehab Amin erklärt: "Wir freuen uns, diese spektakuläre globale Aktion anlässlich unseres 20-jährigen Bestehens durchzuführen. Dies ist ein ganz besonderes Jahr, weil wir unseren treuen Passagieren etwas zurückgeben möchten. Darum bieten wir fantastische Tarife in unseren Economy- und Business Class-Kabinen an. Um sicherzustellen, dass auch sie gemeinsam 20 erfolgreiche Jahre 'Going Places Together' feiern, können Fluggäste aus der ganzen Welt diese wirklich einzigartigen Angebote nutzen, wenn sie ihre nächste Geschäfts- oder Ferienreise über unser globales Netzwerk planen, das sich auf mehr als 150 Ziele erstreckt." In Verbindung mit der 20-jährigen Jubiläumsaktion der Fluggesellschaft hat Qatar Airways seit dem 26. Oktober 2017 eine 20-tägige Kampagne in den sozialen Medien gestartet. # 20ReasonsToFly zeigt die grössten Erfolge von Qatar Airways in den letzten 20 Jahren. Bitte kontaktieren Sie bei Fragen die Medienstelle: panta rhei pr gmbh Tel.: +41 44 365 20 20 Dr. Reto Wilhelm, E-Mail: r.wilhelm@pantarhei.ch Web: http://www.pantarhei.ch/index.php/de/medien/kunden/items/qatar-airways.html Qatar Airways Regional PR Manager - NSW Europe Elise Duverge Biensan, E-Mail: eduverge@uk.qatarairways.com (Ende) Aussender: panta rhei pr gmbh Ansprechpartner: Andy Roth Tel.: 044 365 20 20 E-Mail: info@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171102025

