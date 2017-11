Liebe Leser,

nach einer Kaufempfehlung des Bankhaus Lampe geht es für den Biotech-Titel von Evotec an diesem Mittwoch in der Spitze um 13 % nach oben. Damit konnte die Aktie laut Chartanalysten einen fast schon entscheidenden Gewinn für sich verbuchen und sich der runden Marke von 20 Euro wieder deutlich annähern. Danach wäre der Weg frei, um auch neue Tops anzugreifen. Die Situation markiert einem schon erstaunlichen Stimmungswandel, da der Wert in der Vorwoche noch heftig abzurutschen ... (Frank Holbaum)

