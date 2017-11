Der britische Billigflieger EasyJet könnte laut dem Flughafenbetreiber Fraport bald auf innerdeutschen Strecken von Frankfurt abheben. Der Frankfurter Flughafen stößt allerdings an seine Grenzen.

Der britische Billigflieger EasyJet könnte laut dem Flughafenbetreiber Fraport bald auf innerdeutschen Strecken von Frankfurt abheben. "EasyJet hat Slots in Frankfurt genehmigt bekommen, das kann heißen, dass sie kommen", sagte Fraport-Chef Stefan Schulte am Donnerstag. Die Briten könnten nach der Übernahme von Teilen der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin Flüge etwa zwischen Frankfurt und Berlin anbieten, die mit der Pleite frei werden. EasyJet will bis zu 25 Maschinen der Berliner übernehmen und damit seinen Standort in der Hauptstadt ausbauen. Am Frankfurter Flughafen hatte sich EasyJet allerdings schon in der Vergangenheit Verkehrsrechte gesichert, ohne sie dann zu nutzen.

Am größten deutschen Flughafen könnte damit das Angebot billiger Flüge wachsen, die bisher wegen der Stellung Frankfurts als Umsteigeplatz für Interkontinentalflüge rar sind. Schulte lockte bereits den europäischen Marktführer Ryanair mit günstigeren Gebühren an den Main, womit sich Fraport ...

