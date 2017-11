Es dürfte sich zwischenzeitlich herumgesprochen haben, dass seit 1.7.2017 alle Kabel und Leitungen, welche dauerhaft im Bauwerk installiert werden, unter die europäische Bauproduktenverordnung (BauPVO) fallen. Diese Kabel und Leitungen müssen über eine CE-Kennzeichnung und eine Leistungserklärung (DoP - Declaration of Performance) verfügen. Diese Leistungserklärung ordnet das Kabel bzw. die Leitung einer Euroklasse zu, woraus ihr Brandverhalten ersichtlich ist (Tabelle 1).

Bisherige Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen

In Deutschland sah man bisher die Mehrzahl aller Kabel und Leitungen als normalentflammbar an. Hinzu kamen die halogenfreien Kabel mit verbessertem Brandverhalten. Allerdings war der Begriff »verbessertes Brandverhalten« nicht quantifiziert und somit in der Praxis wenig hilfreich. Eine differenzierte Betrachtungsweise - wie sie nun durch die Euroklassen vorgenommen wird - war de facto nicht vorhanden. Für den Elektrohandwerker waren diese Begrifflichkeiten allerdings oft zweitrangig, Hauptsache das Kabel und die Leitung trugen das VDE-Kennzeichen.

Wenn nun die Hersteller ihre Prüfungen nach Euronorm durchführen, werden wir feststellen, dass der Großteil unserer altbekannten normalentflammbaren Kabel in die unten beschriebene Euroklasse »Eca« fällt.

Brandschutz in Deutschland

Bevor wir uns im Detail mit den Kabeln und Leitungen befassen, müssen wir kurz den Brandschutz in Deutschland betrachten. Oftmals wird übersehen, dass für Arbeiten an und in Gebäuden die Musterbauordnung MBO mit den daraus abgeleiteten Landesbauordnungen zu beachten ist. In allen Landesbauordnungen findet sich der Generalparagraf des Brandschutzes aus der Musterbauordnung wieder. In der MBO, §14 findet sich zum Brandschutz folgender Leitsatz: »Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorbeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.«

Daraus wurde die goldene Regel abgeleitet: »Keine Brandlast in Flucht- und Rettungswegen«. Kabel und Leitungen gelten aber auf Grund ihres hohen Kunststoffanteils als brennbares Produkt. Da die Kabel und Leitungen im Brandfall toxische Rauchgase entwickeln und zur Brandausbreitung beitragen können, wurde diese Problematik in der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) konkretisiert. Dort steht geschrieben, dass in Flucht- und Rettungswegen verlegte Kabel und Leitungen nach 3.2.1 brandschutztechnisch einzuhausen sind (Bild). Die MLAR hat in Fußnote 2 hiervon drei Ausnahmen zugelassen.

So dürfen nichtbrennbare (mineralisierte) Leitungen, Leitungen welche zur Versorgung des Rettungswegs dienen sowie Leitungen in notwendigen Fluren eines speziellen Gebäudetyps offen verlegt werden. Da nichtbrennbare Leitungen und die letztgenannte Gebäudeausnahme in Deutschland recht selten vorkommen, konzentrieren wir uns auf die zweite Ausnahme, Zitat: »Leitungen zur Versorgung der Flucht- und Rettungswege (Lichtschalter, Steckdosen, Leuchten, Rauchmelder) dürfen offen verlegt werden.« Für alle anderen Kabel und Leitungen gilt die Pflicht zur brandschutztechnischen Einhausung (siehe Beispiel im Bild).

Da die MLAR in Flucht- und Rettungswegen eine grundsätzliche Einhausung von Kabel und Leitungen fordert, sollte man sich den Ausnahmefall der offenen Verlegung immer in Verbindung mit dem Gebäudeschutzziel genau ansehen. In Gebäuden mit hohen Sicherheitsanforderungen (Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime usw.) wird wohl kaum ein seriöser Planer oder Brandschutzsachverständiger von der offenen Verlegung von Kabel und Leitungen Gebrauch machen, auch wenn dies formell durch die MLAR zur Versorgung des Rettungswegs zugelassen ist.

Innerhalb von Nutzungseinheiten verlegte Kabel und Leitungen werden den dort schon in beträchtlicher Zahl vorhandenen Brandlasten zugeschlagen. Eine brandschutztechnische Einhausung oder die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...