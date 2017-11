Daimler will nicht von Tesla abgehängt werden

Was für ein Comeback. Lange Zeit gehörten die Autowerte in 2017 zu den großen DAX-Verlierern. Die allgemeine Börseneuphorie sorgte jedoch auch bei ihnen für gute Stimmung. Die Daimler-Aktie (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) legte in wenigen Wochen mehr als 20 Prozent an Wert zu. Für das Gesamtjahr ist das Papier sogar knapp im Plus. Doch was kommt jetzt?

Quelle: de.4.traders.com

Wenn es um die Performance auf dem heimischen Markt geht, braucht sich Daimler mit seiner Pkw-Marke Mercedes-Benz vorerst keine Sorgen zu machen. Laut Angaben des Kraftfahrtbundesamtes fuhren die Schwaben im Oktober in Deutschland ein Absatzplus von 6,9 Prozent ein, während BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003) 9,1 Prozent weniger Autos verkaufte als noch im Vorjahresmonat. Damit konnte Mercedes-Benz (9,8 Prozent) in Sachen Marktanteile Platz zwei hinter Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) mit 18,4 Prozent verteidigen.

