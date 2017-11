Bonn (ots) - Die UN-Klimakonferenz in Bonn steht kurz bevor. Zur Einstimmung ist Sara Bildau als Klimareporterin in der "Grünen Hauptstadt" Essen unterwegs.



An die Vergangenheit als Kohle- und Stahlindustriestandort erinnern in der Ruhrmetropole nur noch Denkmäler wie die Zeche Zollverein. Nach dem schweren Abschied von der Kohle musste sich die Stadt wirtschaftlich und strukturell neu formieren. Nun wurde Essen sogar zur Klima-Hauptstadt Europas gewählt. Wie engagiert sich die Stadt für den Schutz der Umwelt? Sara Bildau meldet sich dazu mit kurzen Reportagen jeweils um 9, 12 und 14 Uhr live aus Essen. Hier besucht sie unterschiedliche Klimaschutz-Projekte, zum Beispiel das neue Methanol-Schiff auf dem Baldeneysee, und spricht mit Beteiligten wie der Umweltdezernentin Simone Raskob.



