Europa sollte sich auf seine liberale Tradition besinnen - und die Spanier auffordern, Katalonien in die Unabhängigkeit zu entlassen.

Stellen Sie sich vor, Sie lebten in einer Wohngemeinschaft, in der es seit Langem knirscht - weil Sie den größten Teil der Miete tragen, während die anderen Mitbewohner das Fernsehprogramm bestimmen. Sie haben dann zwei Möglichkeiten: Entweder Sie bleiben in der WG, streiten sich weiter regelmäßig mit Ihren Mitbewohnern und riskieren so, dass es eines Tages zu Handgreiflichkeiten bei der Wahl des Fernsehprogramms kommt. Oder Sie verabschieden sich von Ihren Mitbewohnern und mieten eine eigene Wohnung an. Letztere Alternative wird vermutlich teurer. Dafür aber sind Sie dann endlich Herr über Ihre Finanzen und können das TV-Programm eigenhändig bestimmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...