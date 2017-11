Die Jamaika-Unterhändler prüfen wegen des Diesel-Abgasskandals die Einführung von Gruppenklagen. Eine solche Form soll es in Fällen mit Tausenden Betroffenen erleichtern, Ansprüche gegen große Konzerne durchzusetzen.

Union, FDP und Grüne wollen auch angesichts des Diesel-Abgasskandals neue Klagewege für Verbraucher prüfen. Dafür soll in den weiteren Sondierungen über die Frage von Gruppenklagen diskutiert werden, wie es in einem am Donnerstag vorgelegten Papier der Jamaika-Unterhändler heißt.

Eine solche Klageform soll es in Fällen mit Tausenden Betroffenen erleichtern, ...

