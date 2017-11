Die Untersuchungen zur möglichen Einflussnahme Moskaus auf den US-Wahlkampf bringen in Washington nicht nur den Präsidenten in Bedrängnis. Politiker beider Parteien waren offenbar in dubiose Machenschaften verstrickt.

Den "Sumpf" in der Hauptstadt werde er trockenlegen, das hat Donald Trump im Wahlkampf versprochen. Fast könnte man meinen, dass ihm der Sonderermittler Robert Mueller mit seiner Anklage bei diesem Vorhaben den Rücken stärken wollte - stünde der US-Präsident nicht selbst im Fokus der Ermittlungen. Denn die Verwicklungen, die nun nach und nach ans Tageslicht kommen, lassen das politische Machtzentrum tatsächlich wie den reinsten Morast erscheinen.

Auch wenn sie in der Anklageschrift nicht mit Namen genannt werden. In Washington weiß jeder, wer gemeint ist. Zwei PR-Agenturen und eine Anwaltskanzlei müssen mindestens um ihren guten Ruf fürchten. Sie sollen den unter anderem wegen verdeckter Lobbyarbeit angeklagten früheren Trump-Beratern Paul Manafort und Rick Gates geholfen haben, pro-russische Interessen in der Ukraine durchzusetzen. Die drei Firmen sind in der amerikanischen Politik bestens vernetzt - mit Republikanern wie mit Demokraten.

Die Podesta Group, Mercury Public Affairs sowie die Kanzlei Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom sind zwar nicht selbst angeklagt. Die neuesten Enthüllungen zeigen aber, dass sie zum Teil stärker in die Russland-Affäre verstrickt sind als bisher bekannt. So sollen sie etwa Geldzahlungen von Manafort und Gates entgegengenommen und in einigen Fällen auch direkt in ihrem Auftrag gehandelt haben.

Der einflussreiche Strippenzieher Tony Podesta hat sich inzwischen aus der von ihm gegründeten Firma zurückgezogen. Seine ehemaligen Kollegen setzen gerade alles daran, die Lobby-Agentur unter anderem Namen neu aufzustellen, um nicht den ganzen Kundenstamm zu verlieren. ...

