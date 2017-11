In der Provinz Hubei soll mit Hilfe von Vanadium-Redox-Flow-Speichersystemen die wachsende Einspeisung aus Photovoltaik-Anlagen ermöglicht werden. Der erste Schritt wird jetzt getan. Die NRDC forderte im September, eine Vielzahl von großen Pilotprojekten dieser Art zu starten.Pu Neng hat den Auftrag erhalten, Vanadium-Redox-Flow-Batteriespeicher mit drei Megawatt Leistung und 12 Megawattstunden Kapazität für ein Demonstrationsprojekt in der Provinz Hubei zu liefern. Sie seien für ein 10 Megawatt/40 Megawattstunden Speicherintegrationsprojekt in Zaoyang bestimmt, teilte der Batterieanbieter am ...

